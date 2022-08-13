維拉迎愛華頓誓響勝鼓 謝拉特林柏特執教鞭首交鋒

維拉今夏分別從巴塞隆拿及西維爾，買入翼鋒菲臘比古天奴和中堅迪亞高卡路士，連同另外3名新兵，共斥資4950萬鎊（約4.7億港元）圖強，卻在英超首輪作客吞下「升班馬」般尼茅夫兩蛋，領隊謝拉特賽後備受抨擊。艾邦拉荷說：「他已獲維拉『開水喉』，定要明白球隊今季須以英超前十位置衝線，然後是下季以更高的排名，獲得再下一季歐戰參賽權。這就是他的壓力。」

42歲的謝拉特與44歲的林柏特是昔日英超同期名將，在利物浦和車路士鬥得燦爛，並曾以隊長及副隊長身分同時領軍英格蘭隊，林柏特曾透過與對方當年的中場較量就像戰爭，適逢「拖肥」上周主場負車路士，「林伯」為響頭炮勢不留手，但障礙是隊中有6名傷兵。

李城征阿仙奴 羅渣士拒售科芬拿

此外，衛冕之師曼城主場迎戰「般茅」只有後衛拿樸迪受傷，料不難取得開季兩連捷，而兩支英超前冠軍阿仙奴及客軍李斯特城今晚狹路相逢，「狐狸」領隊羅渣士賽前堅稱，不會放走傳被車路士垂青的守將韋斯利科芬拿。另外，富咸的薩克達借將新兵前鋒所羅門因將做膝部手術，勢需長唞。