拉舒福特傳脫魔入門 坦夏格稱留隊 征賓福特爭英超開齋

賓福特vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

繼基斯坦奴朗拿度（C朗）後，再有曼聯前鋒傳出擬離隊。《隊報》及《RMC》等法媒披露，PSG有意在今夏再簽入一名鋒將，目標包括拉舒福特，球會高層近日更已跟其兄長兼經理人於巴黎會面，報道形容這名英格蘭國腳渴望有新挑戰。PSG前場有3大球星基利安麥巴比、美斯及尼馬，亦從蘭斯借入新星艾傑迪基，但新帥加迪亞認為前線仍需增兵應付多條戰線。

曼聯索價11.5億成障礙

曼聯青訓產品拉舒福特於明年6月約滿，但近季受肩傷等問題致表現持續低迷，在首輪英超主場以1：2負白禮頓一役更兩度錯失入球良機。然而多間英媒報道，PSG對福仔估價為6000萬鎊（約5.74億港元），離曼聯要求逾1.2億鎊（約11.5億港元）轉會費相差一倍，加上紅魔在C朗去留未定及安東尼馬迪爾季初受傷，堅持今夏不會放走前鋒。曼聯領隊坦夏格昨在賽前稱，拉舒福特對球隊很重要，對方將會繼續留隊。

紅魔總監赴意斟拉比奧特

另邊廂，轉會新聞專家羅曼奴等報道，曼聯體育總監穆達夫昨現身意大利都靈，約見中場目標拉比奧特的母親兼經理人傾談薪酬條款，據報球員一方要求年薪達700萬歐元（約5670萬港元）。此前報道稱，曼聯就這名27歲法國國腳轉會已跟祖雲達斯達成協議，轉會費約1700萬歐元（約1.38億港元）。

艾歷臣領銜倒戈 馬迪爾續缺陣

曼聯明晨作客賓福特除了是坦夏格爭英超首勝，中場基斯甸艾歷臣倒戈將成焦點。這名30歲丹麥國腳今年初加盟賓福特半季表現出色，在紅魔首仗演出亦獲好評，勢續「擔正」重返賓福特社區球場，面對大軍有6名丹麥同鄉的前東家，包括新加盟翼鋒丹斯加特有望演處子戰。此外，坦夏格昨確認馬迪爾未能趕及傷癒復出，上仗後備入替上陣半場的C朗，會否復任正選亦備受關注。