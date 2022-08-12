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2022年8月12日星期五
巴塞重整旗鼓西甲爭霸 簽5將圖再成「地上最強」 皇馬小修小補衝六冠
馬體會班底力足再左右大局
皇馬先聲奪人 五奪歐超盃平巴塞成就 賓施馬領銜挫法蘭克福 安察洛堤撐問鼎金球獎
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【明報專訊】（請看附圖）
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