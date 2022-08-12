皇馬先聲奪人 五奪歐超盃平巴塞成就 賓施馬領銜挫法蘭克福 安察洛堤撐問鼎金球獎

兩球淨勝封王 為西甲開咧打強心針

皇家馬德里是役全場佔優，雖法蘭克福於14分鐘有日本國腳中場鐮田大地單刀幾乎得手，但被皇馬門將泰拔高圖爾斯撲出。逐漸控制大局的「銀河艦隊」4分鐘後有雲尼斯奧斯祖利亞禁區內攻門被對手後衛護空門，並在37分鐘由後衛阿拉巴藉一次角球攻勢，於門前接應卡斯米路的頭槌二傳，近門射入先開紀錄，以1球領先「法福」完半場。

換邊後，皇馬雖有卡斯米路於61分鐘左腳遠射中楣，但4分鐘後，射手賓施馬接應雲尼斯奧斯的左路傳中，禁區頂快腳射入拉開比數，並以324球超越名宿魯爾，成皇馬隊史第2射手，終領軍以2：0輕取法蘭克福，歷來5奪歐超盃，與宿敵巴塞隆拿並列此項賽事最多冠軍球隊，為明晨展開的西甲新球季打下強心針。

賓施馬超越魯爾 登隊史次席射手

賽後安察洛堤表示：「開季總是不容易，捧盃為我們帶來了好開始。我要特別稱讚賓施馬，他是陣中領袖，長期保持高水平，且入球能力毋庸置疑，我認為他絕對有力爭奪今年的金球獎。」