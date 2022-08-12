馬體會班底力足再左右大局

西甲雙雄以外，前屆冠軍馬德里體育會今夏人腳變動不大，但陣容班底依舊強勁，有望續當爭標「攪局者」。此外，會方昨確認由巴塞隆拿外借回巢的前鋒基沙文未列新季註冊名單中，外界料此舉或意味他提前1季歸隊，令巴塞註冊新兵增添難度。

過去18年西甲除了皇家馬德里及巴塞隆拿包辦當中16冠，其餘兩屆皆由馬體會贏得，在主帥施蒙尼領軍下，球隊除了防守穩健外，球員在場上的拼勁亦是致勝之道。今夏球隊變動不算大，主要收購包括以2000萬歐元（約1.6億港元）簽入阿根廷隊右閘拿祖摩連拿，以及由多蒙特免費加盟的比利時隊中場韋素，而外借回歸的亦有射手艾華路莫拉達及中場沙奧尼古斯。至於上季被投閒置散的前鋒蘇亞雷斯及右閘禾沙積高等則相繼離隊。

此外，會方新季註冊名單中未有上季由巴塞外借回巢的基沙文，原本雙方達成借用兩年協議，據報馬體會與巴塞同樣面臨球員薪酬超出上限問題，若未能「減磅」將迫使會方提前1年結束借用，同時變相加劇巴塞薪酬超標問題。

武磊重返上海海港

至於明晨率先上演的揭幕戰，將由上屆第4的西維爾作客奧沙辛拿爭響頭炮。而上季在愛斯賓奴欠缺機會的中國隊前鋒武磊，昨落實重返中超球會上海海港。