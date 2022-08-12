巴塞重整旗鼓西甲爭霸 簽5將圖再成「地上最強」 皇馬小修小補衝六冠

新冠病毒疫情肆虐逾兩年，全球經濟深受打擊，足球亦難獨善其身，其中以旅遊業為重的西班牙加泰隆尼亞區影響尤其嚴重，巴塞隆拿更被弄得焦頭爛額，近年被迫放走高薪的美斯及蘇亞雷斯等球星，並接連將菲臘比古天奴外借以「瘦身」，結果成績急走下坡，去季在前帥朗奴高文領軍下，球隊的西甲排名一度低見第10位，而該荷蘭籍教練終在去年11月被革職，由沙維展開復興工作，顯要成績是去季尾聯賽追至僅次於皇家馬德里，並獲得今季歐聯入場券。

打造新「鐵三角」 沙維冀球迷快樂

沙維的功績也為球星今夏紛紛來投奠定基礎，其中吸引了前鋒「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基、翼鋒拉芬夏比洛尼及中堅祖利斯古迪等加盟，前二者與今年復勇的另一翼鋒奧士文尼迪比利，已被視為新的進攻「鐵三角」，連同前鋒奧巴美揚、新星前鋒安素法迪、中場柏迪、加維和新兵防中基斯爾等，使巴塞中前場令人耳目一新，有望重拾昔日「地上最強」的美譽。沙維說：「我們要令球迷快樂，令他們為球隊感到自豪。我們今季目標就是以悅目足球贏得冠軍。」惟巴塞今季後防或有隱憂，事關基文迪朗格勒外借熱刺外，碧基近年亦傷患纏身，古迪和另一新兵後衛安達斯基斯坦臣料也融入需時。

總薪酬超限制 巴塞勢裁員註冊新兵

不過，巴塞目前最大隱憂在於陣中球員總薪酬超出賽會限制，急需在日內裁減球員方可為全數新兵完成註冊。隊長布斯基斯昨公開表明願為球隊減薪，但希望會方可坦承與他商討。據報目前車路士正力斟巴塞中場法蘭基迪莊及前鋒奧巴美揚，而消息又指巴塞若最終「減磅」未達標，便會放棄以自由身來投的中場基斯爾及後衛安達斯基斯坦臣，讓二人再尋新東家。

皇馬方面，教練安察洛堤似對巴塞大肆擴軍、去季西甲次循環和早前季前熱身賽對賽敗陣好整以暇，這名意大利籍名帥說：「我從不會忽視所有球壇發生的事情。巴塞已重新打造了一支優秀球隊，永遠值得尊重，但我只會聚焦皇馬，任務是盡力爭取在6個賽事封王。」皇馬今夏放走了加里夫巴利、艾斯高、盧卡祖域及馬些路等球員，只簽入後衛魯迪格和中場曹亞文尼。

安察洛堤冀賓施馬扶持皇馬後輩

讚中場「百慕達三角」主導戰局

「肥安」對中場線信心十足，他說：「我會稱呼由卡斯米路、卻奧斯和莫迪歷控制的中場為百慕達三角，那裏就是球隊能控制戰局的源頭，而另一中場丹尼施巴路斯的季前表現亦恰到好處，我們都為他而高興。」前線方面，他強調愛將賓施馬是目前世上無人能取代的前鋒，而後者的最佳拍檔雲尼斯奧斯祖利亞去季已急速冒起，在賓施馬繼續指導下，來季表現勢更上一層樓。此外，肥安有意將近年傷多過踢的夏薩特轉型為「假9」，冀帶來意想不到的效果。

皇馬新季首擊將於下周一凌晨作客去屆西乙冠軍的「升班馬」艾美利亞，而巴塞則在後日凌晨率先迎戰華歷簡奴。至於雙方首場國家打吡則會在10月16日於班拿貝球場上演。