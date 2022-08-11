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2022年8月11日星期四
細威預告退役 網壇齊致敬 金夫人讚啟發後輩 麥根萊：成就看齊米高佐敦
大坂羅渣士盃首圈退賽 嘆難忍背傷沮喪落淚
迪莊加時奠勝 雲佬領燕豪芬反勝闖附加賽
迪姆華拿回巢萊比錫 德軍主帥讚好
曼聯3.3億斟荷甲新星加普
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體壇快訊：大谷翔平雙十勝轟寫歷史
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【明報專訊】（請看附圖）
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