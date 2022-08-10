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2022年8月10日星期三
細威擬美網後掛拍 展開人生新章 羅渣士盃取相隔430天單打首捷 嘆幾乎「忘掉勝利滋味」
皇馬法福歐超盃爭響新季頭炮 安帥冀延續上屆歐聯不放棄精神 兩新兵勢「地標」
巴塞4將被指續約違法 7新兵未註冊
曼聯收大量球迷反對 傳棄簽阿拿奧杜域
艾簡達拿養傷6周 無緣雙紅會
OutOut轉轉
巴西隊公布世盃戰衣
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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細威擬美網後掛拍 展開人生新章 羅渣士盃取相隔430天單打首捷 嘆幾乎「忘掉勝利滋味」
皇馬法福歐超盃爭響新季頭炮 安帥冀延續上屆歐聯不放棄精神 兩新兵勢「地標」
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