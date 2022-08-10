皇馬法福歐超盃爭響新季頭炮 安帥冀延續上屆歐聯不放棄精神 兩新兵勢「地標」

皇家馬德里vs.法蘭克福 now643台 明晨03：00直播

對於皇家馬德里領隊安察洛堤而言，歐洲超級盃可算是他的「幸運獎盃」。過往3次帶領AC米蘭及皇家馬德里登上歐聯頂峰後，安帥翌季必能在歐超盃再下一城。若果這次安察洛堤再次贏波捧盃的話，他更會超越另一名帥，同樣3度奪冠的曼城主帥哥迪奧拿，成為「超級盃之王」。

勢領軍奪盃成「超級盃之王」

這名意大利名帥接受歐洲足協官網訪問時，就明言希望可以在新球季延續去季歐聯美好征程：「我們去季多次在主場上演絕地反擊的戲碼，這得歸功於主場球迷的支持。說實話，歐聯對手實力都非常強橫，很多時都要面對逆境。要真正相信自己，永不放棄，才能在苦戰中取得最後勝利。這場超級盃賽事，也不例外。」值得一提的是，今季新投銀河艦隊的中堅魯迪格及中場新星曹亞文尼，此仗均有望為新東家出戰首場正式賽事。

法福德甲開咧慘敗 狀態難佔優

比起星光熠熠的銀河艦隊，近季在德甲載浮載沉的法蘭克福，無論球星及錦標數量都難以望其項背。雖然如安察洛堤所言，法蘭克福比他們更早開咧，體能及比賽狀態更為優勝，加上該隊去季曾在歐霸盃8強力戰下淘汰另一支西甲豪門巴塞隆拿，惟「法福」上星期開咧首戰對拜仁慕尼黑即落筆打三更，結果大敗1：6而回，單論近況，法福亦不佔明顯優勢。

艾斯高離艦投西維爾

不過法蘭克福門將奇雲查普賽前則表示，球隊絕不畏懼對手皇家馬德里：「我們當然尊重對方，但不會害怕他們。能在超級盃決賽亮相，本身已證明去季球隊在歐戰取得成功。如果能在開季階段即贏得錦標而歸，這將是更美好的事。」此外，近季已成銀河艦隊「冗員」的中場艾斯高，昨則落實以自由身加盟另一支西甲球會西維爾。