港超兩升班區隊爭前8 大埔冠軍成員助陣 杜國榆回流投深水埗

新季有10隊港超，兩支區隊大埔及深水埗升班，當中大埔相隔兩季重返港超，今季有前助教李恆匯回巢首任主教練，10多名新兵除了鍾偉強、李家豪及利馬等2018/19年球季港超冠軍成員回巢，還有羅振庭、謝家榮、陳曉鋒及王力威等港超兵，以及兩名巴西籍外援加比爾及保連奴來投，同時有老臣史建威、李瀚灝、安基斯及安達隨隊升班。大埔主席林奕權早前稱班費約800萬元。

鍾偉強爭表現重返港足

大埔上月贏得港甲聯賽盃，但李恆匯重申聯賽目標為爭前8名，期望麾下場內外都有紀律，「相比3年前贏港超的大埔，與這支剛升班的大埔是兩回事，除了只有兩名巴西籍外援，部分華人球員也停了數年職業足球」。李家豪及羅振庭分別相隔兩年及一年重返港超，他們此前在港甲東區及佳聯元朗落班，要另覓工作為生，如羅振庭做瑜伽導師。李家豪透露過去兩年做過運輸及裝家俬，因想再踢職業足球，主動聯絡李恆匯而成事，「不甘心就這樣完結職業生涯」。26歲翼鋒鍾偉強過去受膝傷困擾，他期望重返大埔後透過更多比賽提升狀態，爭取重返港足及爭明年亞洲盃決賽周一席。

深水埗12人擁港超經驗

杜國榆首戰港超盼證實力

另一區隊升班馬深水埗於在深水埗運動場舉行新季拜神儀式，陣中有12名球員有港超經驗，包括隨隊升班的羅港威、嚴啟華及黎格爾等，以及新簽入的屠俊翹、劉浩霖及陳靜謙等。

此外，深水埗獲前港足U23中場杜國榆（Remi）加盟，這名生於香港的法國及台灣混血兒曾戰2018年亞運，過去3年半外流到西班牙及阿爾巴尼亞，但曾因左膝十字韌帶重創休戰7個月，他承認及後上陣機會不多致影響信心，「可能不少球迷覺得我外流歐洲是失敗，但這段經驗學習到不少，有助我往後發展」。這名25歲中場透露今年5月返港後獲兒時恩師潘文迪招手，決定首戰港超證明自己，爭做球隊主力，「想給球迷睇我是仲得的」。當年亞運兩名混血戰友、安永佳及勞烈斯均成港足正選踢東亞盃決賽周，Remi替兩名好友努力有回報感高興，同時也成推動力，「看到兩名好友上位在亞洲賽做到主力，令我也有動力要去到他們的水平」。他亦期待新季與轉投港會的胞弟杜國樑，兩兄弟能在港超對碰。

深水埗總監高俊基稱，簽入11名新兵及16名球員留隊，主教練由愉園前領隊潘文迪出任，聯賽目標力爭中游避免包尾。他此前透露班費為500萬元，已獲3至4個贊助，盼透過舉辦社區活動，吸引更多區內居民及商戶支持。