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2022年8月9日星期二
曼城扑鎚響頭炮 紅魔新季未止頹
尹戈爾後首魔帥地標吞敗 坦夏格稱麾下欠自信籲團結
華拿今體測勢返萊比錫 車路士料蝕逾2.1億
巴塞控迪莊續約協議違法拒支薪 羅拔利雲度夫斯基開齋 派6蛋奪甘柏盃迎西甲
基茲奧斯破錦標荒 華盛頓賽雙冠
廣東省運會決賽疑打假波 中國足協調查
WNBA名將舒布特退役 告別戰獲特製戒指致敬
電視精選
港超兩升班區隊爭前8 大埔冠軍成員助陣 杜國榆回流投深水埗
10港將獲頒獎學金助備戰亞運奧運
體壇快訊：港男排兩連敗無緣出線
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【明報專訊】（請看附圖）
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