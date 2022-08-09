巴塞控迪莊續約協議違法拒支薪 羅拔利雲度夫斯基開齋 派6蛋奪甘柏盃迎西甲

「羅拔仔」利雲度夫斯基是役3分鐘已開紀錄，開賽19分鐘內再兩度助攻柏迪建功，協助巴塞以6：0大炒有舊將丹尼爾倒戈的普馬斯。但焦點仍落在下半場後備入替的法蘭基迪莊，除了完場前在前場成功逼搶破網，《The Athletic》著名記者大衛奧斯甸昨獨家報道，這名今夏屢有轉會傳聞的荷蘭國腳，在上月15日收到巴塞發信，將採取法律行動證明其經理人，於2020年10月20日簽署其續約協議屬違法，故巴塞毋須負責該合約延遲攤還的1800萬歐元（約1.45億港元）薪金，並希望迪莊履行於2019年1月加盟初期的首份合約薪金內容。巴塞所指的違法合約，是由前會長巴杜姆及其董事會成員簽署。

莫拉達戴帽 馬體會友賽大勝祖雲

另外《每日體育報》報道，車路士左閘馬高斯阿朗素的經紀人昨與巴塞高層會面，最快或下周落實加盟，轉會費約1000萬歐元（約8030萬港元）。此外，馬德里體育會藉鋒將艾華路莫拉達「戴帽」，助球隊在閉門友賽作客以4：0大勝祖雲達斯。