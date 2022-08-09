尹戈爾後首魔帥地標吞敗 坦夏格稱麾下欠自信籲團結

【明報專訊】曼聯在主場球迷的噓聲中落筆打三更，令領隊坦夏格繼2014年的荷蘭同胞尹戈爾後，成為首個在英超「地標」領軍「紅魔」敗陣的領隊。坦夏格總結敗因道：「己隊開始得不錯，惟上半場被白禮頓破門後，球隊的比賽水平和球員的自信同時下降，之後再出錯，最終被懲罰。缺乏信心這回事是不能發生的。你必須時刻保持信心，這會有利團隊的發揮。」他又指出「早已知道執教曼聯是艱難任務。我希望球隊上下團結一致，找出向前邁進的方法」。
勢簽祖雲中場拉比奧特
曼聯兩名宿堅尼和史高斯則特別炮轟後輩費特及麥湯米尼一無是處，令球隊中場進退失據，賽後亦傳出會方冀從祖雲達斯簽入中場拉比奧特，並一拍即合，令該名27歲法國國腳日內將成「紅魔」另一新兵。他早前以私人理由沒歸隊「斑馬兵」，後來更被貶至U23訓練，料狀態成疑。
曼聯又傳言與33歲的奧地利國腳阿拿奧杜域扯上關係，而這名博洛尼亞球員的兄長兼經理人證實，其弟正獲歐洲一間著名球會垂青，而一般相信追獵者正是曼聯，惟據報博軍已拒絕「紅魔」的750萬鎊（約7100萬港元）首個開價。至於前日擬被曼聯垂青的拜仁慕尼黑翼鋒利萊辛尼則回應道：「這是不會發生的。我在這拜仁的很快樂，我目前發展得不錯。」曼聯第2場聯賽在周六舉行，對手是主隊賓福特。