尹戈爾後首魔帥地標吞敗 坦夏格稱麾下欠自信籲團結

勢簽祖雲中場拉比奧特

曼聯兩名宿堅尼和史高斯則特別炮轟後輩費特及麥湯米尼一無是處，令球隊中場進退失據，賽後亦傳出會方冀從祖雲達斯簽入中場拉比奧特，並一拍即合，令該名27歲法國國腳日內將成「紅魔」另一新兵。他早前以私人理由沒歸隊「斑馬兵」，後來更被貶至U23訓練，料狀態成疑。

曼聯又傳言與33歲的奧地利國腳阿拿奧杜域扯上關係，而這名博洛尼亞球員的兄長兼經理人證實，其弟正獲歐洲一間著名球會垂青，而一般相信追獵者正是曼聯，惟據報博軍已拒絕「紅魔」的750萬鎊（約7100萬港元）首個開價。至於前日擬被曼聯垂青的拜仁慕尼黑翼鋒利萊辛尼則回應道：「這是不會發生的。我在這拜仁的很快樂，我目前發展得不錯。」曼聯第2場聯賽在周六舉行，對手是主隊賓福特。