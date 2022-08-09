曼城扑鎚響頭炮 紅魔新季未止頹

夏蘭特首戰英超梅開二度 哥迪奧拿讚鬥心比肩美斯

夏蘭特今夏以6000萬歐元（約4.7億港元）由多蒙特轉投曼城，但他早前於英格蘭社區盾首度為「藍月」正式披甲，因曾失機導致球隊以1：3不敵利物浦而遭嘲笑。不過，夏蘭特昨於英超作客韋斯咸時回復勇態，上半場36分鐘為球隊博得12碼並親自操刀得手，為曼城取得領先。

阿古路後曼城第2人地標起孖

易邊後，夏蘭特在65分鐘接應隊友奇雲迪布尼的妙傳再建一功，最終助曼城以2：0擊敗韋斯咸，在新季旗開得勝。「藍月」領隊哥迪奧拿對賽後獲評選為最佳球員的夏蘭特讚不絕口，又指對方雖在過去一周飽受質疑，但仍能以表現作出反擊，同時展現鬥心，「當夏蘭特今場博到極刑並親自主射，我猜想若有人想搶着射的話，他會揮拳相向。由此可見他信心十足，我很喜歡這種態度」。

夏蘭特成為2011年的阿古路後，另一在首場英超聯賽起孖的「藍月」球員，但他賽後卻直言，對於未能將根度簡的傳中轉化成入球，不能像當初在多蒙特般，於處子戰上演帽子戲法而感到失望。

哥帥信成禁區殺手

哥帥聞言後指一流射手從不會滿足，更將夏蘭特跟美斯相提並論，「我曾經在巴塞隆拿指導美斯，當他攻入兩球時，就會想入第3、4球。一流射手從不滿足，永遠渴望再入一球」，他相信夏蘭特有力成為禁區殺手，幫助曼城爭取更多入球。