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2022年8月8日星期一
C朗列後備 紅魔首擊吞敗 破天荒主場負白禮頓 朗尼撐昔日拍檔離隊助重建
未續約曼城 哥迪奧拿：非取決於歐聯冠軍
車路士割愛響勝鼓 杜曹證阿朗素允離隊未列名單
美斯倒掛埋齋 PSG派5蛋旗開得勝
灣區翼龍擬斟林書豪 年薪1160萬誘加盟戰東超
麥維迪夫墨國摘今年首冠 破決賽魔咒美網後首掄元
體壇快訊：吳安儀伙卓林普戰混雙
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【明報專訊】（請看附圖）
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