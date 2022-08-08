體壇快訊：吳安儀伙卓林普戰混雙

港男排亞盃出師不利

正於泰國佛統府出戰男排亞洲盃的港隊，昨首戰面對東道主泰國隊，3局均與對手拉成均勢，惟最終以22：25、28：30及23：25見負，今日將轉戰韓國隊拼首勝，爭取小組前兩名出線次圈。

朱亞明鑽石聯賽摘銅

中國隊三級跳男將朱亞明昨在鑽石田徑聯賽波蘭站，憑第2跳做出17.25米的成績，繼上月世界賽再奪季軍。古巴隊名將靴南迪斯跳出17.53米奪冠，應屆世界賽冠軍、葡萄牙隊的比查度則以17.29米得亞軍。

日本U20接力首奪金

日本隊前日在哥倫比亞卡利舉行的U20田徑世界賽，在男子4×100米接力決賽以39.35秒，與牙買加隊幾乎同一時間衝線，計算毫秒後以0.002秒z之微力壓對手。首名衝線的南非隊及後因犯規被取消成績，日本隊因而歷史性奪金。

巴拿亞英國站封王

杜卡迪車手巴拿亞昨晚在世界電單車錦標賽（MotoGP）英國站，力壓域奴利斯及積米拿率先衝線，連續兩站贏得冠軍，總成績暫居第3位。Yamaha的法籍車手昆達拿路此站則以第8名完成，以總分180分續居首位。