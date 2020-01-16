美斯倒掛埋齋 PSG派5蛋旗開得勝

蜂兵德甲搶頭威 艾斯高勢投西維爾

尼馬先在9分鐘接應美斯傳送先拔頭籌，後於26、38和80分鐘，分別助攻阿舒拉夫、馬昆奴斯哥利亞及美斯。86分鐘，美斯接應里安度柏利迪斯「過頭波」後心口控定後，隨即施展「倒掛金鈎」射門得手，使克萊蒙特主場吞下5蛋。

加迪亞說：「我們承認隊內有很多具天賦的球員，大家此役都專注於奪回控球權。自從來到這裏後，球隊就非常接受我。他們喜歡一起努力，一起追求足球的樂趣。可是聯賽是漫長的，這只是第1場比賽。」他又表示不願冒險派遣有輕傷的基利安麥巴落場，並稱「若此役是硬仗或歐聯比賽，他是會披甲的。他應可在下場聯賽迎戰蒙彼利埃時復出」。麥巴比上場法冠盃大勝南特時因停賽無緣上陣。至於尼斯昨晚法甲憑上周加盟後首次上陣的中場艾朗藍斯後備入替建功，作客以1：1逼和圖盧茲。

德甲方面，去季亞軍多蒙特憑33歲老將馬高列奧斯於10分鐘門前建功，主場以1：0挫末段少踢1人的上屆季軍利華古遜，而美中不足的是，「蜂兵」新兵前鋒艾迪耶美在上半場段已告傷出。另外，今夏約滿皇家馬德里的西班牙隊中場艾斯高，昨同意加盟西維爾，料通過體測後將簽約兩年。