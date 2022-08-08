車路士割愛響勝鼓 杜曹證阿朗素允離隊未列名單

「藍戰士」新援史達寧及高列巴尼昨齊獲正選。相隔9個月後首次正選上陣的芝維爾，在上半場補時階段被拉跌博得12碼，由佐真奴擔任劊子手射入。日前從白禮頓來投的左閘古古列拿，於75分鐘入替高列巴尼演「地標」。車路士終保持一球勝果，首戰旗開得勝。杜曹賽後說，雖球隊僅獲小勝，「勝利就是勝利，現在需要建立球隊的信心。當然我們需要持續改進，對批評持開放態度」。

左翼衛馬高斯阿朗素傳將會加盟巴塞隆拿，此役未入選車路士20人大軍，杜曹賽後則確認會方已答應讓他離隊，因此不安排他應戰，「他是可以出場的，但我不認為這樣是正確的做法」。此外，向有離意的前鋒迪姆華拿盛傳快將回巢RB萊比錫。

賓葛菲特重創或休戰3個月

此外，愛華頓後衛賓葛菲特此仗早段一次回傳失誤後，回防欲攔截客軍前鋒夏維斯時腳腕嚴重拗傷，需由擔架抬離場並送院。主帥林柏特賽後透露該名英格蘭隊中堅腓骨輕微骨折，料需休息2至3個月。而拖肥另一後衛耶利文拿，換邊後亦因傷退下火線。