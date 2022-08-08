曼聯此役派出新兵利辛度馬天尼斯及基斯甸艾歷臣擔正，其中後者在前鋒安東尼馬迪爾缺陣下，以「偽9號」形式客串中鋒位置。馬天尼斯則與隊長哈利馬古尼鎮守中路。上季曾4球大勝曼聯的「海鷗」，昨仗早段取得較多攻勢，惟中框埋門欠奉。直至30分鐘，前鋒韋碧克突破越位傳中，造就伏兵門前的柏斯高哥斯先開紀錄。這名德籍中場9分鐘後再乘迪基亞撲出蘇利馬治射門不遠，禁區內補中，個人歷來對陣曼聯12次累積入6球，令「紅魔」半場落後兩球。

李城首戰賽和賓福特

紅魔換邊後傾力反撲，在52分鐘更換入C朗加強火力。68分鐘，曼聯把握角球攻勢，馬古尼力迫之下令敵衛阿歷斯麥亞里士打擺烏龍，惟始終無力扭轉敗局，近3季兩次在英超開鑼戰敗北。另外，李斯特城同晚領前兩球下，主場被賓福特逼和2：2。

C朗今夏季前熱身賽僅曾上陣半場，他賽前於社交網強調準備就緒，但狀態不足下終仍列後備。坦夏格賽前解釋決定，稱他體能狀况仍未回復正常水平，「他目前的體能水平不及其他球員。我看了過去兩日的英超賽事，非常高強度，不斷的壓前和縮後，球員需要狀態十足才能做到」。

傳斟阿拿奧杜域利萊辛尼

C朗的昔日拍檔朗尼則認為，曼聯理應成全C朗，馬上讓這名37歲鋒將離隊，藉此着手重建，「C朗不是未能融入坦夏格的球隊，但我認為曼聯目前未具備挑戰冠軍的水平，更應尋找一名9號球員（射手），建立一支在未來3、4年可取得成功的團隊」。此外，博洛尼亞的「奧地利伊巴謙莫域」阿拿奧杜域據報已要求離隊，希望重返英超加盟曼聯。他的經理人據報接獲曼聯報價，冀與這名33歲前鋒簽下3年合約，惟博洛尼亞已拒絕其轉會申請。此外，曾效力曼城的拜仁慕尼黑翼鋒利萊辛尼，亦被指獲紅魔招手。