由街頭到奧運 港舞者誓跳出世界 霹靂舞2024年「入奧」 曾子驊：如電影起承轉合

文：許嘉明、圖：楊柏賢

B-Boy Think年輕時是個「街童」 ，但他在15歲時偶然在公園看見有人跳霹靂舞後深受吸引，及後經外展社工幫忙下尋找相關舞蹈班，「我當時在一個活動見到一些人做高難度的動作，很有型，吸引到我想去接觸這種舞蹈」。

年少遇霹靂舞改變人生

隊友扶持走出家變傷痛

B-Boy Think在中七畢業後雖然全職工作，但他每天下班後仍堅持跳舞，隨後於本地、甚至亞洲地區的比賽開始跳出名堂，但他23歲時曾因家庭巨變而接近放棄跳舞，幸得一班隊友扶持，他才能繼續跳下去，「父親離世，母親離開我和阿哥，那時因家庭問題而經歷低潮。不過，因為有隊友鼓勵，我才能堅持下去」。霹靂舞改變了B-Boy Think的人生，他直言若果沒有跳舞，自己可能會是一個叛逆的人。跳舞令他認識到一班真心的朋友，他亦視其舞團「Good Job Brother」的隊友為兄弟。

電影《狂舞派》問大家：「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」對於B-Boy Think而言，跳舞已是生活中不可或缺的一部分，現職女裝批發的他，為生計亦會在排舞室教班，公餘時候便會練習，即使受傷也不會停下腳步，他更藉此練出屬於自己的跳舞風格，「基本上我的手手腳腳都傷過，但我沒因受傷都而停止練習，唯獨一次是左腳半月板韌帶撕裂才休息半年。因為受傷令我改變跳法，我的風格就似『迷宮』，因為穿來穿去、要尋找出口」。

喜迎成奧運項目 盼藉此推廣跳舞文化

每個霹靂舞者都有專屬綽號，而B-Boy Think透露自己的綽號也是隊友所改，只因他喜歡思考，亦喜歡有計劃地過每一日。不過，霹靂舞成為奧運項目，卻是B-Boy Think始料不及之事，「真的沒想過，這是一件值得開心的事，因為奧運可將這文化呈現給大家，讓不同社群都能留意到霹靂舞」。

香港霹靂舞代表隊選拔賽第1站早於6月假奧海城舉行，B-Boy Think贏得該站男子18歲或以上組別冠軍，他直言在商場比賽的氣氛極佳，同時有助市民接觸霹靂舞，繼而了解這項舞蹈，「氣氛比平時在排舞室的比賽好100%，令我腎上腺素飈升，很享受整個參賽過程」。

亞運劍指三甲 爭取項目獲體院資助

去年曾赴法國出戰世界賽，B-Boy Think坦承為首次背負「香港隊」之名感到壓力，未能好好發揮。不過，汲取這次經驗後，B-Boy Think放眼延期至明年舉行的杭州亞運，「我的目標取得頭3名，這就可以申請體院精英運動員的資助，跳舞常有勞損或受傷，有醫療支援的話會更好」，為好好裝備自身，他在上月到韓國集訓，努力提升技術水平。