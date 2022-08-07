紐尼斯沙拿傳射居功 利物浦首擊驚險逼和富咸

古路施夫斯基領熱刺反勝修咸頓

「紅軍」昨以路爾斯戴亞斯、羅拔圖法明奴及沙拿合伙攻堅，雖甫開賽穩佔逾六成控球權，惟32分鐘被主隊射手米祖域頭槌偷襲得手落後。利物浦51分鐘由達雲紐尼斯入替法明奴求變。該名烏拉圭前鋒64分鐘接應沙拿的傳中，以後腳射入扳平，英超「地標戰」即開齋。

然而華基爾雲迪積克在72分鐘禁區內犯下天條，令富咸再憑博得犯規的米祖域射入12碼「起孖」再次領前。然而沙拿完場前成紅軍英雄，接應紐尼斯助攻再度追和，為球隊首戰保住1分。

熱刺昨晚同樣在先失球下，憑翼鋒古路施夫斯基傳射居功，主場以4：1大勝修咸頓。客軍昨仗12分鐘，憑中場禾特普斯窩利射入領先。熱刺只落後9分鐘，便由翼衛賴恩施斯隆力壓守衛下頂入扳平。31分鐘，熱刺再藉射手孫興慜傳中，由後衛艾歷迪亞衝前飛頂破網，半場反超客軍2：1。

賴恩施斯隆換邊後不足30秒再將皮球送入網窩，但因越位再先淪為詐糊。不過熱刺戰至61分鐘，仍借助敵軍穆罕默德沙利素的烏龍球拉開比分。兩分鐘後，艾馬遜助攻予古路施夫斯基燙射建功，助球隊鎖定勝局，首戰全取3分。

森林返英超首擊吞兩蛋

此外，相隔23年重返英超舞台的諾定咸森林，有前曼聯兵連格擔正上演處子戰，惟戰至下半場失守，作客0：2不敵新晉豪門紐卡素。另一支「升班馬」般尼茅夫則主場以2：0爆冷擊敗阿士東維拉。