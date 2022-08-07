曼市雙雄今迎首擊各存隱憂 曼聯或遣缺態C朗臨危受命 曼城陣容深度減備受質疑

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馬迪爾陣前因傷避戰

曼聯剛經歷一個失望賽季，上季聯賽以第6名衝線，更創下隊史英超最低分紀錄；今季覓得荷籍教頭坦夏格來投後，先後簽入杜維爾馬拉西亞、利辛度馬天尼斯及基斯甸艾歷臣等新兵。然而坦帥今夏面臨的最大難題，乃C朗上月提出離隊，並延遲歸隊報到，至上周日對華歷簡奴的熱身賽才首度上陣，且只踢了半場。這名37歲葡萄牙隊射手回歸大軍操練不足兩周，但在另一前鋒馬迪爾避戰下，今仗仍有望正選披甲。坦夏格賽前被問及會否安排C朗掛帥時只謂：「比賽當日便會知道。」

紅魔季前熱身賽取得3勝2和1負，右閘雲比沙卡該6戰均未獲正選，疑遭坦帥投閒置散。英國天空體育報道，這名24歲後衛獲母會水晶宮招手，或以租借形式回巢一季，惟遭水晶宮領隊韋拉拒認，「我們右路已有數名具實力球員，他們都交出良好表現」。曼聯則據報對外借保持開放態度，但不會刻意迫使雲比沙卡離隊。

哥帥稱人腳少無礙爭衛冕

衛冕的曼城今晚將作客韋斯咸，藍月今季一隊球員名單只得20人，領隊哥迪奧拿賽前被質疑陣容欠深度時，辯稱自己偏好大軍人數較少，「我喜歡較少球員的大軍，讓所有球員都有機會參與其中。我們過去數年證明了，即使陣容規模較小，仍可在球季最後階段維持競爭」。至於上季第7名完成的「鎚仔幫」，昨落實以1750萬鎊（約1.66億）簽入般尼翼鋒哥尼特。