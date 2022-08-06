森林返英超大肆擴軍 前魔兵連格領銜圖拆紐

新星比蘭莊臣勢成進攻命脈

諾定咸森林香港球迷Vincent表示，谷巴主打穩守突擊足球，3中堅陣式側重兩邊翼衛助攻，亦多用年輕球員，如上季右路起用今季轉投熱刺的21歲右閘迪積史賓斯，與比蘭莊臣甚為合拍，「谷巴雖然無執教英超經驗，但曾帶領英格蘭U17贏得2017年世少盃」。

森林青訓曾出產前熱刺守將戴臣及阿士東維拉右閘馬迪卡殊等英超球星，目前新晉小將則有比蘭莊臣，其父大衛莊臣也曾效森林5季。這名21歲威爾斯隊右翼上季各項賽事上陣51場，攻入19球及10個助攻，是球隊進攻主力，今季首戰英超表現備受期待。

55歲希臘商人馬連拿基斯於2017年5月入主森林，上季依重不少借將後，今夏在轉會窗一舉多達13名新兵加盟，為20隊英超增兵最積極球隊。當中焦點落在從曼聯自由身來投、獲全隊最高周薪簽約一年做進攻重心的連格，聯同另一「紅魔」外借門將甸恩軒達臣，二人急需踢出身價波，爭逐重返英格蘭隊出戰年底舉行的卡塔爾世界盃。而高價加盟的利物浦右閘尼高威廉斯及德甲柏林聯射手艾禾尼爾，亦料成正選主力。

（英超話題）