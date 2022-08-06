香港死忠見證森林31載興衰 喜迎愛隊相隔23年再戰英超 寂寞中尋同路人

文：余瑋

圖：楊柏賢

香港有不少儲球會球衣的「臥虎藏龍」，當中年逾40歲的Vincent支持諾定咸森林31年，家中累積超過400件森林球衣，「我第一件買的波衫就是1998年森林白色作客，自此開始儲波衫，近7、8季儲齊森林主場、作客和第三作客已是基本動作」。他還有收藏球季回顧的錄影帶及主場場刊，2014年更獲諾定咸報章越洋訪問。

諾定咸森林創會157年，已故名帥白賴仁哥洛夫在1979及80年領軍連奪兩屆歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）；名宿有皮雅斯、鋼門施路頓及曼聯前隊長堅尼等，然而這支老牌球會於1999年從英超降班後，自此長年在英冠及英甲聯賽浮沉，其間兩度易主又頻換領隊，是首支降落本土第3級別聯賽的前歐洲冠軍。

儲逾400愛隊球衣 手抄評述緊貼軍情

「我曾經以為到死的一日都見唔到森林升返英超」。森林於1991年足總盃決賽以1：2不敵熱刺一仗，讓當年只得12歲的Vincent留下球隊情意結，「我出生年份恰巧又是森林贏得歐冠一年」。他仍記得讀中五、六時，看英文報章發現有在港外籍森林球迷於酒吧舉辦睇波活動，「我膽粗粗地參加，身邊外籍球迷飲啤酒時，當年未夠18歲的我只能飲橙汁」。

沒有互聯網的年代，Vincent每個周末都會打開收音機，收聽英格蘭球賽的英文評述，「節目講完英超後，會有一小段英甲快訊，我就會開始聽和抄，當年我只能靠這些渠道了解森林的比賽」。他手抄賽事資料，再整合翌日報章，在筆記簿記錄森林每場陣容、換人和球員評分等數據，「森林的比賽通常都無得睇，即使去到有互聯網，很多時都要第二朝先有賽事精華，直至近5、6年球會的官方會員服務，才終於有比賽直播」。

社交網開專頁 推廣愛隊予本地球迷

球迷睇英超一般都是支持曼聯、利物浦或阿仙奴等「Big 6」大球會，Vincent的朋友也不例外，「當大家睇英超時，我就睇英冠。身邊朋友常問我，咁多球隊點解會鍾意森林？做森林球迷是幾痛苦，堅持了20、30年其實都唔容易，特別是當身邊無人跟你鍾意同一隊，每晚只得自己睇森林比賽時，感覺是幾淒涼」。Vincent沒在諾定咸升學，只曾兩次到過森林主場的城市球場朝聖，能夠堅持長年支持更顯難能可貴。

Vincent於多年前在facebook開設「諾定咸森林香港球迷會」專頁，發布愛隊資訊冀推廣給更多香港球迷認知。雖然專頁至今僅800多人讚好，惟令他認識到更多同好，「在香港長期支持森林的球迷，其實一隻手數得完，但至少不是只得我一個。專頁由初期全是英國球迷留言，到上季球隊踢得好，加上獲其他球迷會專頁宣傳，開始多了本地球迷關注和參與討論，上季附加賽我就與一班球迷一齊睇直播見證升班」。

森林上季開季7場不勝包尾，領隊谷巴接掌後大躍進，終排英冠第4名，在附加賽決賽以1：0小勝哈特斯菲爾德升班。Vincent最期待愛隊在新季英超力挫死敵李斯特城，「上季在足總盃以4：1 淘汰李斯特城很爽，森林另一敵對球會是打比郡，所以愛隊升班、死敵破產降班，唔少森林球迷都好滿意上季」。

（英超話題）