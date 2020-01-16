SAT周六體育直播賽事

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2022年8月6日星期六
車路士改朝首擊征拖肥 古古列拿5.9億加盟簽約6年 6將未獲號碼勢離隊
紅軍開咧戰遇富咸 高普稱紐尼斯緊張再任後備
PSG首擊前續增兵 1.2億簽辛捷士
理文新季圖盡攬錦標闖亞冠 東方棄辦亞協跨區4強
李浩賢港錦標賽飲恨 無緣決賽告別球員生涯
體壇快訊：港男排抵泰戰亞洲盃
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香港死忠見證森林31載興衰 喜迎愛隊相隔23年再戰英超 寂寞中尋同路人
森林返英超大肆擴軍 前魔兵連格領銜圖拆紐
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【明報專訊】（請看附圖）
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