理文新季圖盡攬錦標闖亞冠 東方棄辦亞協跨區4強

8新兵加盟 班費2000萬

陳曉明：亞協出局無損信心

理文29人大軍有8名新兵，包括3名外援艾華頓、加維蘭及日籍左閘立花稜也，還有兩名大港腳黃威及馮慶燁。由東方龍獅加盟的31歲巴西籍翼鋒艾華頓居港滿7年，下月將申請入籍，預計最快年底可領特區護照。佐迪則相隔一季重返球隊任助教。理文下周起在開季前先踢3場友賽。

陳曉明透露今季班費略增至約2000萬元，目標是贏盡所有錦標，「今季目標很清晰，就是要贏所有比賽，爭奪亞冠參賽資格」。他稱組軍已完成，冀增兵後加強球隊穩定性和內部競爭力，又稱不會因早前亞協盃分組賽止步而信心受損，「大家都會用亞協盃作為成績表，然而上季腰斬後沒有其他賽事，好像變成一場比賽踢得不好，就令大家對我們失去信心。綜觀未腰斬前，理文於聯賽和菁英盃都是失分最少，我不會因亞協盃賽果而減弱對球隊信心和計劃」。港足中場黃威於過去兩個月為港出戰亞洲盃外圍賽及東亞盃，他稱見識亞洲賽水平後提升不少信心，惟承認征戰連場後有疲態，需時重拾狀態。

另邊廂，東方龍獅原定下月6日在港主場舉行亞協盃跨區4強，但亞洲足協昨確認，這支亞協分組賽東亞區冠軍放棄主辦，賽事將移師對手中亞區冠軍的主場、即在烏茲別克或塔吉克舉行。東方龍獅表示較早前向港府、香港足總及有關防疫部門申辦賽事，鑑於本港防疫及隔離條件，經慎重考慮後決定棄辦。