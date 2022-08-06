紅軍開咧戰遇富咸 高普稱紐尼斯緊張再任後備

達雲紐尼斯在社區盾後備入替羅拔圖法明奴後，先博得敵衛犯手球獲判12碼，後以頭槌「埋齋」，助利物浦以3：1挫曼城封王，卻未能保證今晚可擔正。高普說：「他已準備就緒，但不代表能正選上陣。他仍需要時間去適應很多事情。他曾說很緊張，這是正常的，但他的適應速度已很快，在利物浦的感覺像回家一樣。」

故此，法明奴勢續掛帥，與右路的穆罕默德沙拿及左路的路爾斯戴亞斯合作攻堅。高普說：「法明奴和紐尼斯是截然不同的球員，而且擅於不同位置進攻。法明奴是出色球員，他有其獨特的比賽方法。」另外，利物浦中堅伊巴希馬干拿迪昨肯定因膝傷，與鋒將迪亞高祖達等4名「十字軍」無緣上陣，而富咸昨已落實從白禮頓借用沙恩杜菲。

熱刺迎修咸頓 干地豪言雙線爭冠

此外，熱刺今晚迎戰修咸頓前，領隊干地回應今季以奪得本土盃賽冠軍為目標的問題道：「為何不是贏得英超和歐聯？參戰歐聯並不等於你已達到目標。經驗告訴我，球隊正朝向正確方向走，亦知道球會需在歐戰看齊群雄。」熱刺此役有新兵前鋒李察利臣跨季停賽外，年輕中場奧利華史基普是唯一傷兵。