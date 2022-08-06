車路士改朝首擊征拖肥 古古列拿5.9億加盟簽約6年 6將未獲號碼勢離隊

愛華頓vs.車路士 now611/621台 明晨00：30直播

俄羅斯於2月入侵烏克蘭，導致車路士前班主俄羅斯「油王」艾巴莫域被英國政府制裁，在5月賣盤予美籍商人保亞利，令球會前途成謎。踏入今夏球隊展開大換血，前鋒盧卡古外借國際米蘭外，中堅魯迪格和安達斯基斯坦臣分別轉會皇家馬德里及巴塞隆拿，而艾斯派古達和左翼衛馬高斯阿朗素，亦被巴塞追獵而若即若離，即使已補入翼鋒史達寧及中堅高列巴尼，但在爭奪列斯聯翼鋒拉芬夏比洛尼，以及西維爾守衛祖利斯古迪均最終不敵巴塞，令領隊杜曹曾在季前熱身賽後，有球隊仍未為開季準備就緒之嘆。

隊長艾斯派古達續約兩年

然而車路士昨迎來轉機，終說服艾斯派古達留隊簽約至2024年，可司職左後防和左翼衛的古古列拿，則以轉會費加獎金條款共6200萬鎊（約5.9億港元）加盟，成第5個新兵。預料「藍戰士」將繼續球員棄舊迎新行動，事關據報包括前鋒巴舒亞伊、中場巴克里和比利基莫亞等6名球員，仍未獲配球衣號碼，其中巴舒亞伊傳言獲有中鋒魯爾占美尼斯正在養傷的狼隊垂青，並有指今晚作客列斯聯的狼隊，也相中今季降落法乙的波爾多前鋒黃義助，將來或可與黃喜燦組成韓國鋒線。

迪利阿里或臨危受命攻堅

林柏特冀激發本能重拾信心

愛華頓去季險告降班，此際隊內情况不比車路士好，理由是他們今夏只斥資約2000萬鎊（約1.9億港元）從般尼收購翼鋒杜維麥尼爾，以及免費簽入般尼中場達高斯基，卻同時將射手李察利臣售予熱刺。禍不單行的是，鋒將卡維特利雲因觸傷膝蓋避戰6周，鋒將荷西朗頓今仗停賽，並有進攻中場安祖斯唐辛等4將因傷缺陣，故此倒戈車路士的領隊林柏特昨稱，會將中場迪利阿里推前攻堅。

「林伯」說：「他擁有爭取入球的本能，是有可能做『士哥手』的。這可令他重拾比賽信心。這亦是我年初將他由熱刺帶來愛華頓的原因。這裏的人會全力支持他。」阿里曾在熱刺串演前鋒，近年表現卻急走下坡，今年1月加盟「拖肥」後，在去屆英超半季披甲11次顆粒無收。