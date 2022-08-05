拿玻里班主拒簽非盃戰將 高列巴尼促尊重球員意願

拿玻里目前陣中有3名球員曾出戰非洲盃，分別是尼日利亞隊前鋒域陀奧森漢、喀麥隆隊中場森保安古沙及阿爾及利亞國腳阿當奧拿斯。迪羅倫迪斯出席網上直播節目時，稱日後不再收購未能承諾拒絕出戰非洲盃的球員，「我喜歡非洲球員，但他們經常談論國家隊賽事。除非他們承諾不再出戰非洲國家盃，又或是世界盃外圍賽，否則我不會考慮羅致」。迪羅倫迪斯又稱若為這些為國家隊上陣的球員支薪，將是非常「愚蠢」。

今夏由拿玻里加盟車路士的塞內加爾國腳高列巴尼，呼籲前東家班主尊重球員的決定，「他有權發表自己的意見，但對我來說你要尊重其他人。我效力拿玻里時，也同時為國家隊上陣，更曾領軍稱霸非洲盃。大家應尊重非洲球隊，正如我們尊重歐洲球隊一樣。」

熱刺擬羅致辛尼奧路

另外，屢傳離開羅馬的意大利隊中場尼高路辛尼奧路，據報獲熱刺主帥干地青睞，料這名23歲中場的轉會費高達5000萬歐元（約3.99億港元）。《米蘭體育報》指熱刺屬意以球員作交易籌碼，傳被棄用的中場尼當比利及盧施素均在考慮之列。