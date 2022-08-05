拜仁鞏固三線爭衛冕 首擊征法蘭克福 文尼無懼壓力喜迎挑戰

法蘭克福vs.拜仁慕尼黑 明晨02：30開賽

拜仁去季以9分之差拋離多蒙特封王，季後隨即活躍於轉會市場，先從阿積士羅致兩大新星馬斯奧爾及賴恩加雲貝治；繼而以3200萬歐元（約2.56億港元）的超值價，從利物浦簽下應屆非洲足球先生文尼。陣中德國隊中堅歷卡斯蘇尼雖早已落實約滿離隊，但拜仁以6700萬歐元（約5.35億港元）買入祖雲達斯的馬菲斯迪歷特，引援涵蓋前、中、後場，陣容全面提升下，有助鞏固國內霸權，更有助球隊同時兼顧歐聯戰線。

羅拔仔離隊 拿高斯文信實力有增無減

今年步入30歲的文尼，過去6季在利物浦一帆風順，先後贏盡英超、歐聯等大賽錦標。儘管如此，這名塞內加爾隊鋒將今夏仍毅然出走轉戰德甲。他周日於德超盃中建功，若非及後兩度慘食「詐糊」，或可在新東家的首場正式賽事中大演帽子戲法。他指出這次加盟新球會對比過往，所背負的使命截然不同，「若以年輕球員身分來到利物浦、拜仁等大球會，這絕非容易，你還有很多東西需學習；現在作為一名具備經驗的球員，我需要讓球隊變得更強。學懂處理壓力，把期望轉化為動力，這幫助我們實踐各項目標」。

拜仁今夏有利雲度夫斯基表態「情迷」巴塞隆拿，半推半就下以4500萬歐元出售該名波蘭隊射手。惟主帥拿高斯文深信球隊大手增兵後實力有增無減，「我們失去了一名單季入超過50球的射手，但已彌補這空缺。我認為情况不俗，陣容得到提升，相信這季必定大有作為」。

法蘭克福會長：不知文尼是誰

至於法蘭克福憑去季奪得歐霸冠軍，今季將與拜仁一樣征戰歐聯。主帥加斯拿在2012至14年擔任薩爾斯堡助教，曾與文尼共事。而法蘭克福會長費沙賽前則豪言「而我不知道文尼是誰」，更說球隊過去面對拜仁時，往往能夠箝制利雲度夫斯基，確信今仗不處下風。