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2022年8月5日星期五
捷西斯領銜 廠兵首擊誓破宮
車路士擬斟奧巴美揚 圖搶曼聯心頭好迪莊
坦夏格信C朗配合風格 促盡快回復狀態
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劉子均港錦標賽闖4強 遇李浩賢拒留手
30歲林學曦回巢流浪 相隔1季再戰港超
港車手許建德斯帕耐力賽奪季
體壇快訊：歐超盃試行越位技術
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拜仁鞏固三線爭衛冕 首擊征法蘭克福 文尼無懼壓力喜迎挑戰
里昂法甲開鑼迎阿些斯奧 重簽拿卡錫迪矢志返前列
拿玻里班主拒簽非盃戰將 高列巴尼促尊重球員意願
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【明報專訊】（請看附圖）
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