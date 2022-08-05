劉子均港錦標賽闖4強 遇李浩賢拒留手

海外集訓9月喜見成效

2號種子劉子均在8強僅花17分鐘，便以11：2、11：3、11：2輕取凌渡宇，晉級4強。他賽後表示，自去年9月起出國集訓，9個月以來寓賽於操，世界排名亦升至第63、升幅超過10位，過程中甚有得着。他於4強碰「大師兄」李浩賢，即使對方在今次香港錦標賽後退役，這名26歲港將稱不會留手，「我會全力以赴，希望打入決賽」，他續指雙方這9個月在海外三度對壘，自己亦取得全勝。至於頭號種子梁子軒將會跟黃祉謙爭奪決賽資格。

何子樂女單過關 4強鬥李嘉兒

女子組方面，頭號種子何子樂在8強以直落三局輕取林葆熒，明日將與衛冕的李嘉兒爭入決賽，2號種子陳善鈺則8強同樣以局數3：0擊敗梁加萱，晉級4強鬥湯芷穎。

港隊教練Peter Genever表示男、女子組4強球手實力相若，故預計戰况會比較緊湊。曾執教馬來西亞隊7年，並於2020年接掌港隊帥印的Genever，直言一班港將經歷逾半年的海外集訓後心態更加成熟，他亦對李浩賢和廖梓苓等球員退役感到可惜。