車路士擬斟奧巴美揚 圖搶曼聯心頭好迪莊

車路士昨落實與來自阿士東維拉的中場卓古美卡簽約6年後，羅曼奴表示「藍戰士」已展開斟介年初離開阿仙奴後，以自由身投巴塞隆拿的奧巴美揚。據報由於巴塞已收購鋒將羅拔利雲度夫斯基及翼鋒拉芬夏比洛尼，勢使奧巴美揚下季上陣機會減少，但傳言該名33歲加蓬隊前鋒無意離隊。

簽科芬拿勢觸礁

卡斯柏舒米高投尼斯

車路士同時間又傳言向法蘭基迪莊及被巴塞放棄的迪比打主意，而巧合的是，巴塞今夏一直與對方後衛艾斯派古達和左翼衛馬高斯阿朗素扯上關係，令兩軍的球員相互交易或因此一拍即合。另外，車路士收購守將韋斯利科芬拿疑因李斯特城要求轉會費逾8000萬鎊（約7.6億港元）而觸礁，而科芬拿的隊友門將卡斯柏舒米高已落實轉會尼斯，結束與李城的11年賓主關係。舒米高為「狐狸」上陣479次，是奪得2015/16年度英超和2020/21年度英格蘭足總盃冠軍的功臣。

車路士將於香港時間周凌晨與主隊愛華頓踢新一季英超開咧戰，據報「拖肥」前鋒卡維特利雲日前練習時觸傷膝部，需休戰4至6周，勢缺席季初比賽。

（英超前瞻）