捷西斯領銜 廠兵首擊誓破宮

水晶宮vs.阿仙奴 now611/621台 明晨03：00直播

阿仙奴於2019年首創技術總監職位，由回巢的名宿伊度擔任，這巴西前國腳近年專注人腳大清洗，先後放棄哥斯尼、奧斯爾、米希達利恩、韋利安及奧巴美揚等多名球星，近日亦先將門將賓特尼奴賣予「升班馬」富咸，後將左閘紐奴泰華利斯及年輕前鋒巴路根，分別外借至馬賽和蘭斯，並傳言短期內還有幾名球員「冇得留低」。

伊度這3年間又先引入巴西兵前鋒加比爾馬天尼利及後衛加比爾馬加希斯，今夏又再從聖保羅和曼城簽入同鄉翼鋒馬昆奴斯和加比爾捷西斯，令「森巴兵」增至4人，勢成為球隊骨幹。

將帥讚主耶穌增進攻板斧

阿仙奴季前熱身賽7戰取得6勝1負，其中加比爾捷西斯光芒四射，在5仗入7球，令委任他為「9號仔」的領隊阿迪達雀躍不已，他在球隊於酋長盃大破西維爾後說：「你可以看到捷西斯已迅速融入球隊，無論是否控球在腳，隊友都在找尋他。他也能司職兩翼，球隊的進攻可增加彈性。」捷西斯回應道：「我100%信任阿迪達。我倆曾在曼城有美好時光。他一直為我提供大量協助。」至於在友賽兩度助攻「主耶穌」的馬天尼利則說：「我認為他是當今其中一個最出色前鋒。我希望之後能為他有更多的穿針引線和一起攻守，之後在巴西隊並肩作戰。」

辛真高勢正選 4將料缺陣

阿仙奴明晨之戰有來自曼城的新兵辛真高坐鎮左路，而右路進攻則由布卡約沙卡負責，但進攻中場伊美路維據報因傷需至下周才可復操，此役勢難披甲，而另一新兵中場法比奧韋拉、中堅冨安健洋及左閘基蘭泰亞尼則未必上陣。水晶宮則有上季表現出色借將中場「發電機」干拿加歷查返回車路士，昨又傳言包括前鋒韋費特沙夏、賓迪基及中場米利禾積域及等6將或會他投，好消息則是去夏走馬上任的領隊韋拉，上季英超兩度領軍倒戈阿仙奴取得1勝1和及斬獲5球。

（英超前瞻）