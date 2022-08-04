傑運落實8‧31頒獎 今屆首誕十傑 張家朗何詩蓓誓奪星中星

香港傑出運動員選舉頒獎禮原定2月22日舉行，惟因本港爆發第五波疫情而延期。隨着疫情放緩，港協暨奧委會宣布這項「體壇奧斯卡」將於本月31日假會展舉行。傑運今屆改制，以往的八傑改為最高票的5名男子及5名女子運動員獲獎，以往的星中之星大獎亦會分為男、女子運動員兩項。

公眾投票於今年1月30日截止，「劍神」張家朗在香港傑出男運動員組別領先伍家朗及石偉雄；女子組大熱何詩蓓亦領先群雌，李慧詩和江旻憓分列2、3位。香港男子七人欖球代表隊及羽毛球的鄧俊文與謝影雪，則分別在公眾投票領先最佳運動隊伍及運動組合。

林銘夫U20田徑世界賽跳遠列第9

非洲跑手破男子百米世青紀錄

世界U20田徑錦標賽續於哥倫比亞卡利上演，香港跳遠新星林銘夫日前於資格賽兩度刷新個人最佳成績（PB），以7.62米排第8，成為首位晉級U20世錦賽跳遠決賽的港將。不過，他昨在決賽僅憑第2跳的7.57米，在12名選手中排第9位畢業，法國隊的干尼迪以破大會紀錄的8.08米衛冕男子跳遠冠軍。

林銘夫首次代表香港出戰國際賽，他表示在今次U20世界賽已達到賽前期望，順利刷新PB，「很開心可在這種高水平賽事闖入決賽，我在未來會繼續努力，跳出更好成績」。

至於博茨瓦納籍飛人泰保高（Letsile Tebogo）則於男子100米決賽，跑出破U20世界紀錄的9.91秒封王。這名19歲小將在最後20米提早慶祝的舉動讓人聯想起牙買加籍退役飛人「閃電」保特，他笑言盡全力更有望跑出9.80秒，但他表示「作為一個青年選手，我們必須把記錄留在這裡，讓下一代來打破它」。