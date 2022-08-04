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2022年8月4日星期四
曼城紅軍再爭霸 熱刺誓攔路
C朗離場事件餘波未了 坦夏格：不可接受
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普巴棄半月板手術 保守療法冀趕及年底征世盃
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李浩賢港壁賽闖8強 球迷今准入場觀戰
阿爾派簽約現羅生門 小將否認下季留效
體壇快訊：佐高域勢緣盡今屆美網
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【明報專訊】（請看附圖）
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