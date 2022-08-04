C朗離場事件餘波未了 坦夏格：不可接受

英超開咧戰料先列後備

今夏盛傳有意離開曼聯的C朗，在友賽華歷簡奴為「紅魔」上陣半場被換出，及後他被發現完場前10分鐘時，與達洛治等多名隊友一同離開奧脫福球場。坦夏格回應荷蘭傳媒提問時，稱有關行為是「不可接受」，「提早離場的不止是他（C朗）一個，我認為這對所有球員都是不可接受。我們是一個團隊，要留在球場直到比賽結束」。據報曼聯下周日新季英超首擊主場對白禮頓，C朗因狀態不足或被坦夏格先列後備。另左閘阿歷士迪尼斯將外借至西甲球隊西維爾。

英國通訊管理局與數據研究所近日公布一項調查結果，顯示英超球員在2021/22年的上半季，共收到近6萬個攻擊信息，被批評最多前10位球員有8人屬曼聯球星，頭3名依次為C朗、哈利馬古尼和拉舒福特，當中C朗共收到12,520個批評信息。

車路士簽兩小將

另邊廂，車路士宣布連簽兩名18歲小將，包括美籍門將加比爾史路連拿，以及效力阿士東維拉的英籍中場卓古美卡。前者留效美職芝加哥火燄多半季，據報卓古美卡的轉會費達1500萬鎊（約1.43億港元）。另英超賽會宣布新季只會在一些特定賽事，續在賽前安排反歧視的單膝跪儀式。