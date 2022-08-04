曼城紅軍再爭霸 熱刺誓攔路

曼城簽夏蘭特掛帥 踢法更直接

曼城過去兩季因名宿阿古路傷患增多及最終離隊，去夏爭奪熱刺箭頭哈利卡尼亦失敗告終，導致主帥哥迪奧拿不時被迫採用無鋒陣，今夏終從多蒙特收購前鋒「魔人布歐」艾寧夏蘭特，他日前雖在社區盾不敵宿敵利物浦中「食白果」，而且近射空門中楣而被指入錯貨，哥帥對此一笑置之，「這情景不會再出現，他將來定必有很多入球」。

將帥齊看好 艾華利斯社區盾嶄露頭角

曾與夏蘭特在歐聯交鋒的曼城中堅史東斯認同道：「夏蘭特曾為曼城後防帶來很大問題。強健的體魄及能左右開弓，使他在球場內無往而不利。他是不可思議的曼城新兵。」利物浦中堅華基爾雲迪積克則預言：「夏蘭特將會是英超球隊後衛的噩夢。他既快速又擅頂，踢法很直接。」

夏蘭特或將伙拍基亞利殊及另一新兵祖利安艾華利斯攻堅。艾華利斯在社區盾後備上陣建功外，走位及竄擾能力可圈可點，增添了哥帥爭取英超三連霸的信心，他說：「近年在英超或盃賽，我們的球員已證明了能力。我沒有水晶球，但信任球員。」他亦對來自列斯聯的新兵中場硬漢加雲菲臘斯寄予厚望，「菲臘斯充滿信心，已準備就緒。他會循序漸進地適應戰術，未來可貢獻球隊」。

此外，可出任左閘及左中場的辛真高轉會阿仙奴，曼城中堅拿樸迪有傷，但能司職左閘或中堅的尼敦阿基不太穩健，在白禮頓的古古列拿爭奪戰中落後車路士下，傳曼城將力斟安德列治的沙治奧高美斯或史特加的波拿蘇沙作替補。

紅軍火力猛 紐尼斯替文尼獲肯定

沙迪奧文尼轉會拜仁慕尼黑，利物浦收購達雲紐尼斯頂替，早前在社區盾後備上陣先博得12碼後頭槌建功，助球隊挫曼城奪標，領隊高普說：「球隊人腳不能固步自封，必須改變。」即使改變，「紅軍」的基本前鋒續有5人，其餘4人是穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、路爾斯戴亞斯，以及剛簽下5年新約的迪亞高祖達。

踢法添新意 雲迪積克信巨額身價不成壓力

紅軍中堅華基爾雲迪積克對紐尼斯充滿信心，他說：「紐尼斯與文迪是截然不同的攻擊球員。他擁有獨特的質素，希望它能為球隊帶來正面力量。社區盾對他只是一個好開始，希望能繼續下去。」

紅軍右閘阿歷山大阿諾特亦稱讚紐尼斯道：「他充滿活力，與隊友合作愉快，是個願意學習的年輕人。」紐尼斯以破隊史紀錄的轉會費連獎金總值8500萬鎊（約8.1億港元）加盟，4年前也以轉會費7500萬鎊（約7.2億港元）來投的雲迪積克，相信高昂的身價不會為對方構成壓力，「他的情况與我當年相若。你不會老是想着轉會費。他只需埋首工作，爭取成為隊中主力就是了」。

日前傷兵多達7人紅軍昨情况好轉，守將伊巴希馬干拿迪及中場居迪斯鍾斯或及時傷癒，周六晚英超首戰作客「升班馬」富咸或可侯命，而正抱恙的中場拿比基達也將獲續約，但另一中堅尼達利菲臘斯料被出售或外借，富咸或另一升班球隊般尼茅夫可能是他的新東家。

熱刺展野心 新兵伙鐵三角攻堅

熱刺領隊干地去年11月走馬上任後軍紀嚴明，亦規管麾下飲食，漸收成效，去季英超最後16戰勝出11次佳績下，終力壓宿敵阿仙奴取得歐聯入場券，惟干地續展示野心，今夏再添6名新兵，包括李察利臣及比列錫，誓與上季進攻「鐵三角」哈利卡尼、孫興慜及古路施夫斯基，組成令敵衛如坐針氈的攻擊組合。

李察利臣比列錫獲干地寄予厚望

愛華頓上季逃過首次在英超降班的厄運，李察利臣貢獻10個入球和5次助攻可謂功不可沒，亦因此獲干地垂青，今夏將其收歸旗下。在上周熱身賽不敵羅馬後，他稱讚這名巴西國腳道：「我非常喜歡他影響比賽的方式，這是非常重要的。球隊需要這類球員。他可在孫興慜、卡尼和古路施夫斯基的身後有所作為。」李察利臣的巴西同胞中場盧卡斯莫拉則說：「他擁有豐富英超比賽經驗，強壯及鬥志高昂，是個可幫助球隊的新兵。」

干地亦看重曾在國際米蘭合作的比列錫，但該名33歲的克羅地亞隊左翼據報來季或被改造成左翼衛，干地鼓勵對方道：「他暫時仍未是我熟悉的比列錫。他需要時間，必須努力不懈。」中場方面，干地續重用賓坦古亞外，新兵比蘇馬也會被委以重任，而後場則有來自米杜士堡的右閘迪積史賓斯，這名下周才22歲的英籍新星已被看好是秘密武器，而與他合作後防的是巴塞隆拿借將基文迪朗格勒。此外，據報干地亦有意招攬巴塞棄將前鋒迪比。