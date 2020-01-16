群雄挑戰PSG法甲霸權 周六揭開戰幔 多隊積極引援冀爭冠

PSG去季雖重奪失落一季的法甲冠軍，不過球隊再次挑戰歐聯失敗，令教練普捷天奴黯然離開浪漫之都，換上尼斯前帥加迪亞。PSG今夏除以3800萬歐元（約3億港元）買斷借將紐奴文迪斯，亦以4150萬歐元（約3.3億港元）羅致波圖中場域天拿，以及從RB萊比錫引入後衛洛迪梅基尼；今季續以三大星將麥巴比、美斯及尼馬為骨幹，季前熱身賽及法國冠軍盃5戰全勝，合共轟入17球，以強勢迎戰下周日作客克萊蒙特的聯賽首戰。

PSG重心爭歐聯恐再失聯賽寶座

不過，對於這支法甲十屆盟主而言，爭取隊史首座歐聯獎盃乃近年更重要任務。球隊專注在歐洲賽場，聯賽戰意自然稍減，2020/21年球季更以1分屈居於里爾失冠。而各支前列球隊亦不吝嗇轉會資金，紛紛增兵加強挑戰霸權本錢。上屆亞軍馬賽今夏便斥資近6000萬歐元（約4.8億港元）補強，除了買斷借將包盧比斯、古安杜斯、辛基斯安達及米利克，並引入法國國腳約拿芬卡拉奧斯、CF格拉納達前鋒路爾斯蘇亞雷斯，有力更進一步挑戰錦標。摩納哥則簽入南野拓實及比列安保路兩名射手，鋒線昇華後勢進逼各隊防線。

上季排第5的尼斯，昨簽入自由身的31歲威爾斯隊中場艾朗藍斯，未透露合約年期。藍斯上月不獲祖雲達斯列入季前美國之旅名單，終與對方協商解約。他回復自由身後，雖被指獲美職夏洛特FC垂青，但因欲留歐洲而拒絕。尼斯同日亦落實從莫斯科火車頭羅致21歲法籍中場碧加，轉會費1200萬歐元（約9600萬港元）。

法比加斯投意乙隊科木 兼任球會股東

此外，另一名前「兵工廠」中場法比加斯落實加盟意乙升班馬科木，簽約兩年。該隊行政總裁的英格蘭隊名宿韋斯透露，法比加斯除以球員身分效力，亦會成為球會股東之一。