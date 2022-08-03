車路士勢當「程咬金」 4.8億搶曼城心頭好古古列拿

防線目標尚有科芬拿杜費斯

車路士早前羅致拉芬夏比洛尼及祖利斯古迪均觸礁，二人最終加盟巴塞隆拿。著名轉會新聞記者羅曼奴及多間英媒報道，在曼城欲簽入24歲西班牙籍左閘古古列拿一事上，遲遲未能與白禮頓談妥轉會費，包括開出4000萬鎊（約3.84億港元）被拒後，車路士近日出手截糊，不但直接開出白禮頓要求的5000萬鎊，更很快與球員達成個人條款協議，只待兩間球會商討最後細節便完成轉會。若古古列拿來投，或增加同為左閘的馬高斯阿朗素轉投巴塞的機會。藍戰士加強防線的目標，還有李斯特城中堅韋斯利科芬拿及國際米蘭右閘杜費斯。

紐卡素斟麥迪臣遭拒 祖達續約利物浦5年

另邊廂，新晉豪門紐卡素續積極增兵，據報曾兩度求購李斯特城中場占士麥迪臣，包括報價4000萬鎊，但李城領隊羅渣士不為所動，更稱：「球會財政狀况不太理想，但不代表我們會被剝削，麥迪臣對球隊很重要，我不想放走他，而且這份報價我認為只夠買他的左腳四分之三。」據報紐卡素最新報價將加碼至5000萬鎊。

另外，利物浦昨落實與25歲葡萄牙隊前鋒迪亞高祖達續長約5年至2027年。至於在阿仙奴失去正選的德國籍門將賓特尼奴，據報將轉投升班馬富咸，本周體測，轉會費約800萬鎊（約7700萬港元）。