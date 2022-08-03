曼聯車路士兵荒馬亂難寄厚望

文：雲達基

紅魔增兵大計屢碰壁

荷甲新勢力恐成隱患

「來到曼聯的第一次記者會，我已告訴你們不單是要新援，更重要的是新來的球員必須適合球隊。我們陣中已經有一些很出色、很有潛質的球員，如果再加上適合的人選，建立起明確打法的話，我們將可以達成爭冠目標。」早在未開展季前熱身賽時，坦夏格就雄心壯志矢言「紅魔」今夏的買賣「將會更有策略、更具針對性」。

迪莊等舊部拒隨坦夏格成魔

C朗現離心 重建路難行

言猶在耳，紅魔至今在轉會市場上的表現，只能以難寄厚望4字形容。最具名氣的收購目標巴塞隆拿中場法蘭基迪莊，傳足好幾星期仍是球員及巴塞會方就人工談不攏。至於坦夏格心儀的阿積士子弟兵中，安東尼馬菲奧斯及尤利安添巴亦已經請坦夏格「食檸檬」，僅得利辛度馬天尼斯願意跟隨恩師離隊「成魔」。

除了馬天尼斯外，曼聯也簽下了前飛燕諾左後防杜維爾馬拉西亞，以及曾效力熱刺、國際米蘭及賓福特的進攻中場基斯甸艾歷臣，惟現為阿積士青年軍助教的荷蘭名宿朗奴迪保亞，則表明坦夏格重用荷甲球員及子弟兵，對其執教未必有利：「更衣室內有一班熟悉你風格的球員，會是融入球隊的一項優勢。可是如果球隊表現未如理想，『荷蘭幫』反而會成為更衣室的不安因素。此外，馬天尼斯及馬拉西亞的身形實在太矮小，由荷甲來到英超，將是截然不同的故事。」

紅魔增兵未如人意，陣中一心求去的球星基斯坦奴朗拿度（C朗），則仍未與會方就離隊達成共識。有傳曼聯陣中有球員不滿C朗上仗出戰華歷簡奴一仗半場被調走後提早離開球場，而該37歲鋒將在比賽期間亦曾表達不滿之情。坦夏格的重建曼聯之路，絕不易走。

藍戰士成戰爭犧牲品

新班主組軍阻力大

「紅魔鬼」之殤，緣於無歐聯資格令坦夏格有志難伸；「藍戰士」之窘，則更像是俄烏戰爭的另類犧牲品。由於車路士前班主艾巴莫域成為英政府制裁目標，連累藍戰士今年5月須急急賣盤予美籍班主保亞利，以換取球會繼續正常經營。

眾將萌去意 換血計劃一再受挫

逃過了政府制裁，留不住陣中戰將。球會主席布魯士畢克、主管轉會事務的瑪蓮娜及技術總監兼老臣施治離任，車路士動盪局面早現。加上球會賣盤期間受轉會及買賣禁令影響，令眾將離意漸萌，防線更是重災區。合約到期的魯迪格及安達斯基斯坦臣，分別轉投皇家馬德里及巴塞隆拿；仍在陣中的艾斯派古達及馬高斯阿朗素，同樣有意「落車」另覓新東家，同是巴塞隆拿的獵物。

儘管新班主早已揚言「願意大開水喉，讓球會重新吸納新血」，亦先後從拿玻里及曼城購入中堅高列巴尼及翼鋒史達寧，其中高列巴尼將披車路士傳奇泰利的26號球衣，惟其他藍戰士心儀的新援，如前列斯聯翼鋒拉芬夏比洛尼、西維爾中堅祖利斯古迪，以至前祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特及曼城守將尼敦阿基，皆請保亞利及杜曹「食檸檬」，令球隊組軍大計一再受挫。

杜曹認未準備好迎接新季

難怪滿腹嘮囌的杜曹，先在季前熱身賽大敗予阿仙奴0：4後，狠評「我們理應輸掉比賽，因球隊缺乏競爭力。有球員因希望離隊而在比賽欠專注，已離開的球員，也令我們實力受損。」其後該德國主帥昨宣稱美國熱身賽「令球員非常疲累」，又承認「球隊此刻仍未百分百準備好本星期開季」。要力保藍戰士仍能在聯賽及歐聯有所作為，杜帥可謂任重道遠。

（英超前瞻）