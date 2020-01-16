88歲平權鬥士羅素離世 破美籃壇白人主導 NBA總裁讚倡導公義

羅素家人透過聲明感謝大眾對比爾（羅素）的關心及祈禱，並希望外界能找到新方式來行動及表達，以延續對方在追求平等及拒絕不公義的堅持和立場。NBA總裁阿當施華亦讚揚對方在籃球場內外的貢獻，「羅素代表着比體育更重要的東西，是平等、尊重和包容的價值觀，這些價值觀已經烙印在我們聯盟的DNA中。在球員生涯巔峰時期，羅素大力倡導公民權利和社會正義，這是他傳給追隨他腳步的幾代NBA球員的遺產」。

綠軍11屆總冠軍功臣 五奪MVP

這名籃壇史上最偉大球員之一的美籍黑人球星，早於學界已享負盛名，1955及56年率領三藩市大學兩奪NCAA D1總冠軍，並於1956年墨爾本奧運以大學球員身分助美國男籃奪金，在同年的NBA選秀會以榜眼獲聖路易斯鷹隊（阿特蘭大鷹隊前身）選中，並隨即被換至塞爾特人，自此一直效力這支波士頓球會至1969年退役，其間他領軍拿下11座總冠軍，至今仍是史上贏得最多總冠軍的球員，而個人亦5次膺年度最有價值球員（MVP），並且12次入選全明星賽，4奪年度籃板王等多項殊榮。退役後他轉執教鞭，於1965年重返母會執教，帶領「綠軍」再奪兩屆總冠軍。

奧巴馬讚與馬丁路德金阿里齊名

米高佐敦：世界失去傳奇

1946年成立的NBA，初期一直以白人球員為主，羅素是聯盟中少數的黑人球星，亦是NBA史上首位黑人主教練。而他亦經常在場外公開為黑人平權發聲，不時高調參與遊行，並捐助多個民權組織為黑人爭取公義，他在1961年因為有黑人球員在美國肯塔基州的咖啡店被拒絕服務，而與另外兩名塞爾特人隊黑人球員拒絕出席當地的一場表演賽，當時的報道更以「羅素願為了人權放棄籃球」為標題。

羅素在2011年獲美國前總統奧巴馬頒授總統自由勳章，以表揚他為此作出的貢獻。奧巴馬得悉其死訊後，指羅素不僅是籃球史上最偉大的冠軍，更是與馬丁路德金和穆罕默德阿里比肩的民權先驅者；「波神」米高佐敦發聲明指「這個世界失去了一位傳奇」，而NBA一班星將亦紛紛致哀。

值得一提的是，目前聯盟的總決賽最有價值球員（FMVP）獎盃亦是以其命名。惟最後一次公開露面已是去年底觀看塞爾特人比賽的他，在今年6月已因健康原因，未按傳統出席總決賽頒發FMVP的儀式。