傳離曼聯後首上陣 C朗被換提早離場 英媒稱安全計 疑不滿坦夏格

艾歷臣利辛度首正選遭逼和

C朗缺席曼聯今夏首5場季前熱身賽後，日前歸隊首為「紅魔」出戰今夏最後一場友賽，賽前罕有為場外球迷簽名及合照。曼聯戰畢馬德里體育會後兩日踢兩仗，輪換大半隊正選，C朗聯同兩名新兵基斯甸艾歷臣及利辛度馬天尼斯首正選，領隊坦夏格首在奧脫福球場領軍。C朗復操不足一周狀態明顯不足，在上半場只有一腳攻門機會。半場互無紀錄後，C朗於下半場被換出，入替的阿密特迪亞路於3分鐘後門前補射開紀錄，及後被有前鋒法卡奧倒戈的華歷簡奴扳平1：1，紅魔季前最後3場友賽2和1負。

C朗一舉一動續受關注，除了在上半場「飲水時間」於場邊跟坦夏格溝通時，曾攤開雙手像有不滿，還有球迷發現他與未列大軍的同鄉達洛治，於完場前10分鐘提早離開球場。多間英媒稱球會解釋考慮到交通及人流安全等因素，讓部分一隊球員提早離開。C朗賽後在社交網發放比賽相片，稱：「很高興回來。」

朗尼地標領華盛頓聯反勝

另外，曼聯36歲前隊長朗尼昨首以教練身分帶領華盛頓聯隊，憑球隊在補時5分鐘連入兩球，在美職主場以2：1反勝奧蘭多城。