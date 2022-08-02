三獅巾幗登歐洲之巔 8.7萬球迷主場打氣 加時絕殺德國奪歐國盃

溫布萊球場連續兩年先後舉行男、女足歐國盃決賽，「三獅」男足去夏戰至互射12碼不敵意大利隊飲恨，這場女足終極之戰破賽事紀錄多達87,192名觀眾入場，英格蘭男足隊長哈利卡尼等國腳均成座上客，由41歲烏克蘭籍女球證執法。

德國女足隊長兼首席射手阿歷珊大樸普因賽前熱身拉傷肌肉缺陣，雙方在上半場互無紀錄，東道主英軍於換邊後62分鐘打破僵局，效力曼聯女足的22歲新星艾娜東妮後備入替僅6分鐘，突破越位於禁區頂笠射先開紀錄。德國女足於79分鐘憑中場馬姬爾近射扳平，法定時間踢成1：1需加時分勝負。

首奪大賽冠軍 比芙美特膺金靴

英女王發賀電讚當代女性楷模

戰至110分鐘，英軍女足一次角球攻勢，由另一後備球員嘉兒凱莉於混戰中門前快腳踢入，這名曼城24歲前鋒更興奮得脫去球衣慶祝，英軍女足最終以2：1力克此前8次入決賽都掄元的德國女足，除了是英格蘭史上首項女足國際大賽冠軍，還報卻2009年歐國盃決賽以2：6慘敗予對方之仇。英軍亦繼1966年男足世界盃決賽擊敗西德隊，另一次於大型國際賽挫宿敵奪冠。阿仙奴女足27歲前鋒比芙美特以6個入球及5次助攻，榮獲賽事最佳球員兼金靴獎。

賽後英國舉國歡騰，英軍女足全員到倫敦特拉法加廣場與逾千群眾一同參與勝利巡遊。英女王伊利沙伯二世發賀電說：「這是遠超贏得獎盃的偉大成就，樹立了榜樣啟發當代女性及下一代的人，希望你們都會為這次成績感到自豪」。英國劍橋公爵伉儷於社交網發文，形容為「一場難以置信的勝利」，「整個國家都為你們感到自豪，能夠在溫布萊見證創造歷史真的太好了」。

曾養傷11月 功臣嘉兒凱莉：難以置信

英軍的荷蘭籍女領隊韋格雯，曾於上屆（2017年）帶領荷蘭女足在歐國盃封后，昨因此成為首名帶領兩支國家隊捧走這項國際大賽的主帥。她賽後提及對手在下半場中楣一球，也許是已故胞姐在上天保佑她。奠勝功臣嘉兒凱莉此前養傷長達11個月，因而錯過東京奧運，如今成為主角，她與多名隊友均稱，對所發生的事感到很不真實，賽後仍覺得一切難以置信。