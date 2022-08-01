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2022年8月1日星期一
李慧詩日本奪金謝幕 李思穎全能賽摘季 港隊1金6銀4銅
紅軍破城奪盾響頭炮 紐尼斯開齋 夏蘭特迪布尼傳內訌
偕蔡俊彥膺大專年度最佳 黃筠陶喜獲肯定冀勉後輩
文尼建功碎錫 拜仁十奪德超盃
羅馬贈熱刺季前賽首敗 戴巴拿地標助攻奠勝
韋斯塔本匈國站壓咸美頓封王 車手榜擴大優勢
體壇快訊：王康傑港網賽膺雙料冠軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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