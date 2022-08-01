文尼建功碎錫 拜仁十奪德超盃

巴塞挫紅牛 羅拔仔續食白果

燕豪芬挫阿積士稱霸荷超盃

拜仁中場穆斯亞拿、沙迪奧文尼及班拿文柏華特，上半場先後於14、31和45分鐘建功，隊友基拿比及利萊辛尼則在65分鐘和補時階段破門，令球隊以5：3勝下半場入3球的RB萊比錫。文尼說：「我為首次在拜仁的正式比賽便建功而高興，能身處於這間偉大球會令我快樂。」德甲將在周六凌晨開戰，開鑼戰是拜仁作客法蘭克福。此外，利華古遜在德國盃首圈爆冷以3：4不敵丙組的艾華斯堡。利華的德甲首戰對手將是主隊多蒙特，據報早前由拜仁轉會「蜂兵」的守將歷卡斯蘇尼將因大腿受傷缺陣。

而連續3場熱身賽為巴塞隆拿披甲的前鋒羅拔利雲度夫斯基續忘帶射門鞋，但球隊仍憑奧士文尼迪比利及迪比建功，以2：0輕取紐約紅牛，以3勝1和的佳績結束美國之行，而教練沙維則對該名波蘭隊箭頭充滿信心，認為對方的入球只是時間的問題。

另外，由曼聯名宿雲尼斯達萊執教的燕豪芬，在荷超盃藉新兵中場古斯迪爾獨取3球，助球隊以5：3挫阿積士。傳言獲曼聯垂青的阿積士前鋒安東尼馬菲奧斯此役射入一球。