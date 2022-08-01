紅軍破城奪盾響頭炮 紐尼斯開齋 夏蘭特迪布尼傳內訌

利物浦此仗因門將艾利臣比加受傷，需由副選阿祖安把關。21分鐘，「紅軍」前鋒穆罕默德沙拿回傳阿歷山大阿諾特第一時間射入。曼城於71分鐘由後備上陣的祖利安艾華利斯門前快腳扳平。10分鐘後，後備上陣的紅軍射手達雲紐尼斯頭槌攻門擊中「藍月」守將魯賓戴亞斯手部被判十二碼，沙拿操刀得手令紅軍再度超前，加上達雲紐尼斯補時階段近門頂入錦上添花，終以3：1勝出。

高普讚紐尼斯合拍正面信號

紐尼斯首場正式賽事先做間接功臣後埋齋，領隊高普賽後稱讚道：「就算紐尼斯未有在比賽末段士哥，他的表現也相當不俗，因為第二球也是源自占士米拿傳中及他的頭槌，沙拿才能射入十二碼。大家都可以見到入球後，他和隊友笑得多麼開懷，這對球隊而言是很正面的信號。」值得留意是過去11屆社區盾冠軍中，只有2018年的曼城翌年能在英超摘冠。

哥迪奧拿：夏蘭特需時適應

曼城新兵夏蘭特此役被紐尼斯比了下去，他曾在33分鐘近門接應貝拿度施華傳中「撻Q」錯失機會，下半場補時階段更曾離門僅6碼射空門中楣彈出，賽後英傳媒指其隊友奇雲迪布尼曾對夏蘭特未有走位接應傳送「感到非常不滿」，並當場與對方激烈爭辯。曼城主帥哥迪奧拿回應夏蘭特首場正式賽事表現欠佳時說：「他上半場有過兩三次機會，走動又多又要對抗對方守將。他在全新的國家、全新的聯賽擔起正箭頭一職，並非易事，這是需要更長時間才能克服的挑戰，但我有信心他能做得到。」