港人踏F1殿堂展第二人生 疫下赴歐尋夢 洪莎莉場外為車隊打拼

洪莎莉坦言在香港鮮有機會接觸賽車資訊，直到多年前隻身到法國升讀大學的時候，才有機會了解這項運動，「小時候要隻身到外國留學，沒太多朋友和支持下開始新生活，這是很困難的事。不過，賽車像是一種無分國界的語言，令我認識到很多新朋友，給我一個渠道去融入當地生活，我沒想過運動的凝聚力可以這麼強。」

法國留學成車迷 赴歐進修賽車管理

現職阿爾派車隊贊助商經理

洪莎莉畢業後回港從事市場推廣工作，對賽車的熱誠逐漸冷卻，但2020年疫情爆發之後，令她毅然決定放下一切，再到歐洲追夢。這名30出頭的女生憶述當時只帶兩個行李箱，便踏上前往意大利的航班，她笑言「家人亦不斷問我是不是傻了」。

洪莎莉到博洛尼亞攻讀賽車管理碩士，在以男性為主的賽車行業中，其同班同學大部分已在F1擔任工程師，她在初期也試過被他人無視，「後來有一次機會，我們要協助杜卡迪（Ducati）和法拉利（Ferrari）以女性角度去推廣新車，令我的意見開始受重視，希望藉我的經歷可鼓勵到想進入賽車行業的女性」。

洪莎莉隨後到艾法托利（AlphaTauri）車隊出任商業分析師，工作約一年後轉到阿爾派車隊，擔任贊助商經理，負責為車上的「貼紙位」和「拉花」洽談贊助。作為非工程人員，洪莎莉也要掌握賽車各項相關知識，每日都要抱着學習的心態工作，她指這是進步的關鍵，「想更上一層樓，就要主動了解更多」。

毋懼工作忙碌 笑言樂趣遠勝壓力

冀經歷鼓勵更多亞洲人投身賽車業

雖然在F1的工作量極大，休季期間亦要忙着接洽贊助商而沒有假期，但她仍享受車隊眾人齊心做好一件事的感覺。洪莎莉不論生活、工作和興趣，全部都圍繞着賽車，她笑言樂趣遠多於壓力，而且F1亦有醫療團隊定期檢查員工的身體狀况。提到在艾法托利工作期間，法籍車手加斯利和日籍車手角田裕毅只得20多歲，故兩人跟工作人員也打成一片，洪莎莉在離職的時候，車隊更送她價值不菲的前翼，令她深受感動。不過，洪莎莉也指艾法托利為紅牛二隊，而阿爾派則是正廠車隊，故轉隊後機遇更多，「我在阿爾派少一點限制，我亦想回饋家鄉，透過一些分享會帶多一點賽車資訊給亞洲人，讓更多年輕人投身這個行業」。

洪莎莉離港兩年多，因為疫情及工作一直未能回家，她坦承甚為掛念香港，亦更珍惜跟親友相聚的機會，「在疫情下，跟親友見面並非易事，我亦不知道下一次回港是甚麼時候，所以會好好珍惜」。