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2022年7月31日星期日
李慧詩日盃爭先賽添銀 今煞科再戰凱林賽爭金
英德女足決戰歐國盃
C朗去向未明 歸隊復操今熱身賽亮相
阿仙奴6蛋贈西維爾奪酋長盃
加迪亞領PSG首擊 鬥南特爭法超盃
港將廖梓苓宣布退役 告別12年全職生涯
裘錦秋男甲乙聯組封王 陳翊麟領軍圓夢
張瑋桓王康怡ITF分站女雙封后
體壇快訊：港隊橫渡尼斯湖寫歷史
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投身賽車業 非車手可赴歐攻讀相關學位
羅素匈國站壓法拉利雙雄 F1生涯首排頭位
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【明報專訊】（請看附圖）
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