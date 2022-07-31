英往績劣勢 誓克恐德症破宿命

曾在2009年歐國盃決賽大敗一役中上陣，如今已是陣中最老一員的英格蘭老將姬史葛（Jill Scott），於賽前訪問中就承認當年一戰優勝劣敗，但如今英軍亦已非吳下阿蒙：「我想大家都知道，當時德國女子足球水準的確遠比我們出色，我們也很清楚要打敗她們極之困難。不過英足總一直都專注於女子足球隊的發展。如果能在這場決賽勝出，就證明我們也可和德國女足平起平坐。」

英格蘭將在主場溫布萊球場出戰決賽，而且據英媒指9萬張門票皆已售罄，球迷支持將成英軍最強「第12人」，惟兩軍過往27次交手中，德國女足取得21勝的壓倒性優勢。

此外，英格蘭女足過往兩次殺入歐國盃決賽皆飲恨而回，而德國過去9屆共7次殺入決賽，全數勝出奪冠。暫以6球與德國名將阿歷珊大樸普並列射手榜首位的英軍射手比芙美特，將是為三獅軍團打破魔咒的重要前線殺手。

另一方面，上屆歐國盃助荷蘭女足奪冠的32歲門將兼隊長雲恩度（Sari van Veenendaal），日前宣布掛靴。